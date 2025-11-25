Uppgifter: MFF kan hämta tidigare Basel-tränaren

Malmö FF är på jakt efter en ny tränare.

Nu uppger Expressen att förre Basel- och Young Boys-tränaren Raphael Wicky är på tapeten.

Efter sparkandet av Henrik Rydström tog Anes Mravac över Malmö FF tillfälligt.

Nu uppges interimlösningen lämna efter säsongen för ett jobb som assisterande till Kim Hellberg i Middlesbrough.

MFF letar med andra ord ny tränare och det har bollats upp flera kandidater. Nu kommer ett nytt namn upp i form av Raphael Wicky.

Enligt Expressen ska schweizaren och MFF haft kontakt en längre tid. 48-åringen är klubblös men har tidigare tränat storklubbarna Basel och Young Boys i hemlandet.