Uppgifter: Strand har erbjudits nytt kontrakt av Hammarby

Ytterbacken Simon Strand, 32, kan bli kvar i Hammarby.

Kklubben har skickat ett kontraktsförslag, enligt uppgifter till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Simon Strand, som blivit en favorit bland supportrarna och klubbens interna kretsar, har haft utgående kontrakt och det har ännu inte funnits någon officiell information om hans framtid.



Nu uppger källor till Sportbladet att Hammarby har lagt fram ett nytt kontraktsförslag för ytterbacken.

32-åringen själv vill helst stanna kvar i klubben, vilket gör förutsättningarna för en förlängning goda. Även om Strand har erbjudanden från utländska klubbar ser det ut som att parterna kan nå en överenskommelse inom de närmaste veckorna.