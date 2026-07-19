Ures sanslösa succé fortsätter – sänkte Elfsborg

Han gjorde fyra mål i allsvenska omstarten och nätade även mot BP i omgången därpå.

Nu slog Robbie Ure till med dubbla mål borta mot Elfsborg när serieledande Sirius vann med 3-1.

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Sirius fortsätter storma mot klubbens första SM-guld någonsin.

Efter den galna 4-4-matchen mot regerande mästarna Mjällby i allsvenska omstarten där Robbie Ure gjorde alla fyra Uppsalalagets mål har det nu blivit två trepoängare på raken vilket gör att det fortsatt är nio poäng ner till tvåan Hammarby och där Sirius då dessutom har en match färre spelad.

Nu mot Elfsborg vann Sirius med 3-1 där samtliga matchens fyra mål kom i slutskedet.

I 82:a minuten gjorde mittback Mohamed Soumah 1-0 innan Robbie Ure ökade på två minuter senare.

Med två minuter kvar av ordinarie tid gjorde Oscar Krusnell självmål och nytt hopp för Elfsborg tändes, men det hoppet dödade Ure relativt omgående då skotten satte 3-1 i 90:e minuten.

Detta var Ures sjunde mål sedan allsvenska omstarten efter VM, alltså sju mål på tre matcher. Han leder allsvenskans skytteliga i överlägsen stil med sina 14 mål på 13 omgångar. Tvåa är Erik Botheim på tio fullträffar.