”Vågar mot AIK som kanske inget annat lag i år”

AIK är i underläge med 0-1 i halvtid – och det mot ett Sirius som imponerar.

Frågan är om något bortalag har vågat ligga lika högt upp på nationalarenan?

– Att Sirius leder är fullt logiskt, säger Casper Nordqvist.

I slutet av första halvleken kom ledningsmålet och det var efter ett skott från Robbie Ure och en hel del tillfälligheter som gjorde så att Kristoffer Nordfeldt tvingades se 0-1 gå in efter att ha fått bollen i ryggen efter en stolpretur.

AIK har det inte lätt och bortsett från Taha Ayaris kontring tidigt i matchen som ledde till ett friläge så har hemmalaget haft svårt att komma loss.

Det är ett Sirius som imponerar och vågar ligga högt upp i banan på ett sätt som kanske inget lag tidigare i år mot AIK. Uppsalalaget imponerar och kommer framförallt loss på vänsterkanten genom Oscar Krusnell som gör det svårt för Mads Thychosen.

Ett annat namn som gör en toppmatch är danske Tobias Anker som helt nollställt Erik Flataker så här långt.

FD:s Casper Nordqvist:

– Att Sirius leder är fullt logiskt. Överlägset bollinnehav och AIK går inte att känna igen. Hemmaklacken har skanderat ”attack, attack, attack” och buat ut sitt lag efter första halvlek. Andreas Engelmarks manskap har visat ett mod och en respektlöshet som kanske inget annat lag i årets allsvenska gjort här på Nationalarenan mot AIK.

