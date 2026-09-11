Vändningen: Milleskog får spela mot Sirius

Degerfors och Sirius hade kommit överens om att inte låta Noel Milleskog spela när lagen möts.

Något som inte är tillåtet enligt SvFF:s regelverk.

Nu vänder Degerfors och menar att spelaren visst är tillgänglig.

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Tidigare i veckan berättade Sirius-chefen Jonathan Ederström i podcasten Are you Sirius? att utlånade Noel Milleskog inte kommer att spela för Degerfors när de möts på måndag. Detta efter en överenskommelse klubbarna emellan. Något ”Degens” sportchef Patrik Werner dessutom bekräftade i Värmlands Folkblad.

Under fredagen rapporterade Fotbollskanalen att överenskommelsen strider mot Svenska Fotbollförbundets regelverk.

– Regeln att man inte får göra överenskommelser om att spelare inte får delta när de möter sitt tidigare lag gäller både övergångar och lån, säger SvFF:s tävlingschef Axel Fägerhall till Fotbollskanalen.

Vändningen

Senare på fredagen gick Degerfors ut med en kommuniké gällande situationen kring Milleskog. Där förklarar Värmlandsklubben att det hela bygger på ett missförstånd och menar att forwarden inte skulle ha förhindrats från att spela mot Sirius.

”Frågan om Noels spelbarhet på måndag har hela tiden legat hos Degerfors och Noel och vi vill klargöra att Noel är uttagningsbar på måndag mot Sirius”, skriver Degerfors.

Noel Milleskog är utlånad av Sirius till Degerfors till och med den 1 december 2026.