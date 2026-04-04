Vändningen: Stängt tak i premiären

Ett snöoväder har dragit in över Stockholm.

Därför väljer Hammarby att stänga taket på 3Arena med kort varsel.

Lördagens allsvenska premiär mellan Hammarby och Mjällby skulle med stor sannolikhet spelas med öppet tak. Det hade Hammarby tidigare kommunicerat.

Nu har man ändrat sig. Eftersom snö har fallit över Stockholm under lördagsmorgonen har man tagit beslutet att spela den allsvenska premiären med stängt tak.

”Temperaturmätningar upp på takkonstruktionen idag klockan 11.00 medför tyvärr att vi inte kan öppna taket utan att riskera skador på vitala delar av takkonstruktionen. Dessutom har det ansamlats snö uppe på taket som ytterligare försvårar en öppning”, skriver klubben på sin hemsida.

Även dagens andra premiärmatch mellan Degerfors och Sirius har påverkats av snö. Det har frågan varit ifall matchen ska skjutas upp eller inte. Som det ser ut nu kommer den spelas på utsatt tid.