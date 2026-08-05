Officiellt: Leon Hien lånas ut

Leon Hien har inte lyckats ta en ordinarie plats i Djurgården.

Mittbacken lånas nu ut till norska Tromsö resten av säsongen.

Leon Hien. Foto: Bildbyrån

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Tidigare under dagen meddelade Djurgården att målvakten Filip Manojlovic lånas ut till IK Start i Norge. Nu offentliggörs nästa låneavtal med en norsk klubb.

Klubben meddelar att Leon Hien kommer spendera resten av året i Tromsö.

– Leon har visat upp en fantastisk professionalism under en utmanande period med ett par skadesmällar, och vi är tacksamma för den nivå han har hållit varje dag. För att hjälpa honom att återfå sin matchrytm och få de regelbundna minuter som krävs för att nå sin fulla potential, är vi ömsesidigt överens om att ett miljöombyte är bäst just nu, säger fotbollschefen Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida.

Mittbacken anslöt från Degerfors inför säsongen. Det har endast blivit fem matcher i allsvenskan varav en från start för Hien.