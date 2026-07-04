Västerås vände och vann mot Halmstad

Västerås SK vann mot Halmstads BK med 3-1.

Halmstad fick en drömstart men sen rasade allt.

Foto: Bildbyrån

Den allsvenska omstarten mellan Västerås och Halmstad BK fick en rivstart.

Redan efter en minut hamnade en hörna hos Hussein Carneil, som träffade bollen perfekt på volley och skickade in 1–0 bakom Elis Jäger.

Halmstads ledning blev dock kortvarig. Tre minuter senare kvitterade Västerås när Mikkel Ladefoged nådde högst på en hörna och nickade in 1–1.

Efter kvitteringen tog gästerna successivt kommandot. I den 26 minuten drev sig Axel Taonsa in i straffområdet och placerade in 2–1 vid den första stolpen.

Uppförsbacken för Halmstad blev ännu brantare åtta minuter senare. Taonsa sprang sig fri men fälldes av André Boman precis utanför straffområdet. Domaren bedömde att Boman berövade Taonsa ett friläge och visade det röda kortet.

I den 64:e minuten fastställdes slutresultatet när Mikkel Ladefoged blev frispelad och sköt i stolpen. Anfallaren var först på returen och spelade fram Axel Taonsa, som kunde rulla in sitt andra mål för dagen och göra 3-1.

***

Startelvor:

Halmstad: Rönning – Kaib, Töugjas, Gregor, Boman – Ascone, Allansson – Carneil, Arvidsson, Kapsimalis – Faraj.

Västerås SK: Jäger – Wernersson, Bonde, Magnusson – Baggesen, Lushaku, Diagne, Gefvert – Taonsa, Ladefoged, Gunnarsson.