Viftar bort bråket med Guidetti: ”Stannar på planen”

STOCKHOLM. Obilor Okeke kom i luven med både Alexander Fesshaie och John Guidetti efter slutsignal i Hammarbys derbyseger mot AIK.

Efteråt rycker norrmannen mest på axlarna åt det hela.

– Sådan är fotbollen. Det som händer på planen stannar på planen, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Han gjorde sitt första Stockholmsderby under söndagen.

Obilor Okeke byttes in i den andra halvleken och var pigg ute på sin högerkant. Norrmannen som kom i somras till Hammarby hade en boll i nät, men chippen fri med Kristoffer Nordfeldt vinkades av för offside.

Men vindsnabbe Okeke stod ändå som segrare på slutsignal – även om han till en början inte kunde koncentrera sig på själva firandet. Efter en situation med Alexander Fesshaie på slutvissla gav AIK-anfallaren en liten, liten eftersläng mot Okeke som blev förbaskat.

Då kom John Guidetti rusande mot Okeke och visade tydligt vad han tyckte om norrmannens fokus där och då i stället för att fira de grönvitas seger. Därefter kom även Simon Strand och Guidetti i luven på varandra.

Okeke bara skakar på huvudet och viftar på axlarna åt bråket när FD frågar om det efteråt.

– Det hände lite här och där, men sådan är fotbollen.

Vad sa Guidetti till dig?

– Jag vet inte om han sa något till mig, jag tror det var han andra (Fesshaie), säger Okeke obrytt.

Vad säger du om atmosfären i dessa Stockholmsderbyn?

– Det var speciellt. Det här var ju mitt första derby så det var kul att hoppa in.

Okeke som ännu haft svårt att ta en ordinarie tröja i Hammarby kramades om av tränaren Kim Hellberg efteråt.

– Jag fick intrycket att han var nöjd. Jag hoppas bara att jag får fler minuter nästa match.