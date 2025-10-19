Viftar bort bråket med Guidetti: ”Stannar på planen”
STOCKHOLM. Obilor Okeke kom i luven med både Alexander Fesshaie och John Guidetti efter slutsignal i Hammarbys derbyseger mot AIK.
Efteråt rycker norrmannen mest på axlarna åt det hela.
– Sådan är fotbollen. Det som händer på planen stannar på planen, säger han till FotbollDirekt.
Han gjorde sitt första Stockholmsderby under söndagen.
Obilor Okeke byttes in i den andra halvleken och var pigg ute på sin högerkant. Norrmannen som kom i somras till Hammarby hade en boll i nät, men chippen fri med Kristoffer Nordfeldt vinkades av för offside.
Men vindsnabbe Okeke stod ändå som segrare på slutsignal – även om han till en början inte kunde koncentrera sig på själva firandet. Efter en situation med Alexander Fesshaie på slutvissla gav AIK-anfallaren en liten, liten eftersläng mot Okeke som blev förbaskat.
Då kom John Guidetti rusande mot Okeke och visade tydligt vad han tyckte om norrmannens fokus där och då i stället för att fira de grönvitas seger. Därefter kom även Simon Strand och Guidetti i luven på varandra.
Okeke bara skakar på huvudet och viftar på axlarna åt bråket när FD frågar om det efteråt.
– Det hände lite här och där, men sådan är fotbollen.
Vad sa Guidetti till dig?
– Jag vet inte om han sa något till mig, jag tror det var han andra (Fesshaie), säger Okeke obrytt.
Vad säger du om atmosfären i dessa Stockholmsderbyn?
– Det var speciellt. Det här var ju mitt första derby så det var kul att hoppa in.
Okeke som ännu haft svårt att ta en ordinarie tröja i Hammarby kramades om av tränaren Kim Hellberg efteråt.
– Jag fick intrycket att han var nöjd. Jag hoppas bara att jag får fler minuter nästa match.
