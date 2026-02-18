Viktiga Manneh-beskedet – händer redan i dag

Abdoulie Manneh ser ser ut att stanna i Mjällby och sägs vara på väg mot ett omskrivet kontrakt.

Det rapporterar BLT denna morgon.

Enligt FotbollDirekts uppgifter gör han i dag comeback i träning med mästarna.

Foto: Bildbyrån

Det har varit en orolig tid kring Mjällby-stjärnan Abdoulie Manneh. Efter den spruckna övergången till England har anfallaren mått dåligt och det uppges ha varit gnissel mellan honom och Maif.

Men efter turbulensen kring Birmingham och det som gick om intet – samt Mannehs frånvaro för att han på vinst och förlust stannade i England och sökte ett kontrakt med andra klubbar – ser han nu ut att stanna.

BLT rapporterar denna morgon att det ser ut att bli scenariot och att ett nytt kontrakt dessutom är på gång.

FotbollDirekt har fått samma uppgifter bekräftade och likaledes står det, enligt vad FD erfar, klart att han redan i dag kommer att träna med Mjällby.

Enligt FD:s uppgifter kommer Manneh att inleda en form av ”återgångsträning” innan han kommer att vara redo för spel. Lägg där till att han, enligt vad FD erfar, inte kommer att göra några mediaframträdande i närtid.