”Vilken blick, Salétros öppnade BP på vid gavel”

AIK hade 1-0 på gång.

Anton Salétros vinklade en passning ingen såg komma.

I matchinledningen bjöds han på en vådlig lufttur.

Efter tio minuter stod sedan Anton Salétros för ett läckert ögonblick när han vinklade en passning – som ingen såg komma – snävt på djupet som friställde Bersant Celina.

Norrmannen kunde ha avslutat men valde en ytterligare touch och bollen gled i från honom.

Saletros under alla omständigheter med ett moment av internationell klass.

