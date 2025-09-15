”Vilken blick, Salétros öppnade BP på vid gavel”
AIK hade 1-0 på gång.
Anton Salétros vinklade en passning ingen såg komma.
I matchinledningen bjöds han på en vådlig lufttur.
Efter tio minuter stod sedan Anton Salétros för ett läckert ögonblick när han vinklade en passning – som ingen såg komma – snävt på djupet som friställde Bersant Celina.
Norrmannen kunde ha avslutat men valde en ytterligare touch och bollen gled i från honom.
Saletros under alla omständigheter med ett moment av internationell klass.
