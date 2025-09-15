Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

”Vilken blick, Salétros öppnade BP på vid gavel”

Author image
Ola Gustavsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

AIK hade 1-0 på gång. 
Anton Salétros vinklade en passning ingen såg komma. 

Foto: Bildbyrån

I matchinledningen bjöds han på en vådlig lufttur. 

Efter tio minuter stod sedan Anton Salétros för ett läckert ögonblick när han vinklade en passning – som ingen såg komma – snävt på djupet som friställde Bersant Celina. 

Norrmannen kunde ha avslutat men valde en ytterligare touch och bollen gled i från honom. 

Saletros under alla omständigheter med ett moment av internationell klass. 

Matchen pågår

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt