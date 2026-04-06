Vill vända dystra premiärtrenden: ”Behöver jobba på det”

År 2022 besegrade Gais IK Oddevold i premiären av Ettan Södra.

Sedan dess har man dock inte gått segrande från årets första match.

– Där har vi något vi behöver jobba på, förklarar lagkapten August Wängberg för FotbollDirekt.

I gruppspelet av Svenska cupen besegrade man Landskrona Bois, Sandvikens IF och IFK Norrköping – innan man senare tog sig förbi AIK i kvartsfinalen.

När Mjällby AIF stod för motståndet i semifinalen blev dock uppgiften för stor – och göteborgslaget fick vinka farväl till chansen på sin första titel sedan 1953/54. Trots det menar lagkaptenen August Wängberg att hans lag nu har fått en bättre uppfattning om var de befinner sig inför den allsvenska starten till helgen.

– Nej, men vi är på en bra plats skulle jag säga. Det är väl klart att det var ett tungt uttåg men det var också en bra reality check för oss, för att veta vad som komma skall. Man får ändå ta med sig att det positiva från det, även om det aldrig är kul att torska en semifinal.

På måndag nalkas det premiär för de grönsvarta som välkomnar Djurgårdens IF till Gamla Ullevi. Exakt vad som väntar när det kommer till motståndet är inte Wängberg helt säker på när FotbollDirekt pratar med honom.

– Oj, jag har ingen riktig klar bild. Men det känns som att deras tränare har fått sätta sin identitet under ett år och de har många skickliga spelare. De har en hög högsta höjd i laget och de kommer nog att vara vassa.

Vilken typ av matchbild tror du att man kan förvänta sig? Är det full gas från början eller mer att man känner lite på varandra?

– Jag hoppas att vi kan ge full blås från start såklart. Men premiärer brukar kunna ta lite tid innan matchen sätter sig. Det ska framförallt bli jävligt kul att gå ut och spela, säger han och fortsätter:

– En premiär är alltid en premiär. Man är bara jävligt sugen på att dra igång. Vi har inte heller vunnit någon premiär i allsvenskan så där har vi något vi behöver jobba på. Det var i division ett vi vann en premiär senast, om jag inte missminner mig.

Tyvärr, för Gais del, minns Wängberg helt rätt. Den senaste gången hans lag vann en premiärmatch var säsongen 2022, när man besegrade IK Oddevold med 2-1 på hemmaplan. De efterföljande åren har resulterat i ett kryss mot Östersunds FK, en 4-0-förlust mot Brommapojkarna och en sen torsk mot AIK i fjol.

Av de ovannämnda premiärerna har Gais spelat tre av de senaste fyra premiärmatcherna på hemmaplan. Även årets allsvenska inleds på Gamla Ullevi, vilket glädjer Gais-kaptenen.

– Det är skitkul och det verkar som att det blir lapp på luckan. Bara en sådan grej är häftigt, för det var inte många år sedan vi inte hade de förutsättningarna. Det är bara att njuta och ta tillvara på det här.