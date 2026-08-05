Ville övertala Tokmac Nguen att återvända till Djurgården

Tokmac Nguen lämnade Djurgården i vintras.

Nu avslöjar Adam Ståhl för FotbollDirekt att han försökte övertala norrmannen om en snabb återkomst efter degraderingen från Saudiarabiens högstaliga.

– Jag tror inte att han var omöjlig, absolut inte, säger Ståhl.

Adam Ståhl, Tokmac Nguen. Foto: Bildbyrån

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Efter två säsonger i Djurgården som lagets stora fixstjärna lämnade Tokmac Nguen den svenska klubblagsfotbollen för spel i Saudiarabien.

Men halvåret i Al Akhdoud blev inte alls som tänkt. Ett mål på 13 mål och degradering ner till saudiska andraligan.

Nguen lämnade klubben och kanske att ett visst hopp tändes hos vissa att norrmannen då skulle vilja återvända till Djurgården.

Så blev det inte. I stället kritade 32-åringen på för Tochigi City i japanska andraligan.

För FotbollDirekt berättar dock Adam Ståhl att han i somras försökte övertala Nguen att välja Djurgården på nytt.

– Jag frågade om han var öppen för det. Han trivdes ju jävligt bra här, sedan handlar ju mycket om vart man är i sin karriär. Man vill ju alltid ha det som man inte har. Jag förstod ju att han ville dra till Saudi och tjäna pengarna där.

Men att skriva på för ett lag i japanska andraligan, vad säger du om det?

– Japan är nog ett jävligt nice land. Jag har har snackat mycket med Deniz (Hümmet, anfallsstjärna i Djurgården 2024 som därefter såldes till japanska Gamba Osaka) och han säger också det. Det är så respektfullt där, man ska verkligen bete sig i det landet. Ännu mer än hur det är här i Sverige. Jag förstår att Tokmac ville göra det äventyret också. Fotbollen i Sverige och Norge kan han ju.

Vad sa han när du frågade om en comeback i Djurgården?

(Ståhl ler och försöker sig på Nguens norska): ”Vi får se bror, jag vet icke… vi får se vad som händer”, säger Djurgårdens lagkapten och tillägger:

– Men jag tror inte att han var omöjlig, det tror jag absolut inte. Det hade varit roligt om han hade kommit hit igen, avslutar Ståhl.