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Eva Olid, Rolfö. Foto: Alamy/Bildbyrån

Klart: Hon är Manchester Uniteds nya tränare

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Arvid Larsson
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”Svensklaget” i Women’s Super League har presenterat en ny huvudtränare. 40-årige Eva Olid tar över efter att Marc Skinner lämnat sitt uppdrag.
– En dröm som blir sann, säger Olid på klubbens hemsida.

Rolfö. Foto: Alamy/Bildbyrån

För bara några dagar sedan meddelade den framgångsrike tränaren Marc Skinner att han lämnar sitt uppdrag – bara en månad före ligastart. Nu har Manchester United en ersättare på plats.

Det blir den 40-årige spanjorskan Eva Olid som tar över laget efter succén i Skottland. Olid skrev historia med Hearts, genom att ta klubben från andradivisionen till ligatiteln nu i våras. I ett uttalande på Manchester Uniteds hemsida berättar Olid om sitt nya äventyr.

– Det är en dröm som blir sann, säger hon och fortsätter:

– Det finns redan så mycket talang i vår trupp och jag ser fram emot att jobba med spelarna och stötta dem till att nå deras enorma potential.

I Manchester United spelar sedan tidigare fem svenskor – Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Zigiotti Olme, Hanna Lundkvist och Anna Sandberg. Olid har skrivit på ett tvåårskontrakt med WSL-klubben, med möjlighet till förlängning ytterligare en säsong.

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