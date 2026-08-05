Klart: Hon är Manchester Uniteds nya tränare

”Svensklaget” i Women’s Super League har presenterat en ny huvudtränare. 40-årige Eva Olid tar över efter att Marc Skinner lämnat sitt uppdrag.

– En dröm som blir sann, säger Olid på klubbens hemsida.

Rolfö. Foto: Alamy/Bildbyrån

För bara några dagar sedan meddelade den framgångsrike tränaren Marc Skinner att han lämnar sitt uppdrag – bara en månad före ligastart. Nu har Manchester United en ersättare på plats.



Det blir den 40-årige spanjorskan Eva Olid som tar över laget efter succén i Skottland. Olid skrev historia med Hearts, genom att ta klubben från andradivisionen till ligatiteln nu i våras. I ett uttalande på Manchester Uniteds hemsida berättar Olid om sitt nya äventyr.



– Det är en dröm som blir sann, säger hon och fortsätter:



– Det finns redan så mycket talang i vår trupp och jag ser fram emot att jobba med spelarna och stötta dem till att nå deras enorma potential.



I Manchester United spelar sedan tidigare fem svenskor – Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Zigiotti Olme, Hanna Lundkvist och Anna Sandberg. Olid har skrivit på ett tvåårskontrakt med WSL-klubben, med möjlighet till förlängning ytterligare en säsong.