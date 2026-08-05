Desparata draget: Lovar bort VM-finalen för att få stöd

Gianni Infantino är hårt pressad. Fifa-presidentens desperation för att få stöd från medlemsländerna växer.

Enligt The Times har Infantino lovat Marocko att få arrangera VM-finalen i utbyte mot stöd.

Gianni Infantino, Fifa-president. Foto: Alamy

VM 2030 samarrangeras av Marocko, Spanien och Portugal. Dessutom kommer enstaka matcher att spelas i Uruguay, Paraguay och Argentina för att fira 100-årsjublieum av turneringen.



Efter den senaste veckans turbulens kring Fifa är president Gianni Infantino hårt pressad. Enligt uppgifter har schweizaren kallat till ett krismöte som äger rum under onsdagen. Flera av Fifas medlemsländer har uttryckt sitt missnöje mot presidenten, däribland det svenska fotbollförbundet som meddelat att man inte längre stöttar Infantino.



Ett flertal kända fotbollsprofiler och ikoner har dessutom riktat avgångskrav mot Fifa-presidenten. En av dem är Luis Figo, som anser att Infatnino ”ljugit och bedragits”, samt att han måste avgå för att rädda fotbollen.





Desperationen: Lovar bort VM-finalen

All kritik ska ha fått Gianni Infantino att agera, enligt The Times. Fifa-presidenten är desperat för att få stöd från medlemsländerna, och ska därför ha lovat det marockanska förbundet att VM-finalen 2030 ska spelas i Marocko. I utbyte kräver han fortsatt stöd från förbundet, enligt uppgifterna.



Om inget annat sker hålls en Fifa-kongress i mars 2027. Då tas beslutet huruvida Infantino får fortsatt förtroende som president för Fifa.



