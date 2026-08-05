Beskedet om Max Fenger: Fortfarande inte redo

Max Fenger är poänglös när hälften av Allsvenskan är spelad. Fjolårets succéman har inte fått det att lyfta i IFK Göteborg 2026.

– Det finns en frustration, säger chefstränare Joachim Björklund till GP.

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Max Fenger var en av hela Allsvenskans bästa anfallare ifjol när han gjorde 12 mål för IFK Göteborg. Dessutom spelade han samtliga seriematcher från start, och var bärande i Blåvitts offensiv. Men i år har det sett annorlunda ut.



Den danske anfallaren var sjuk i vintras, och sedan dess har han aldrig kommit tillbaka i fullt slag. För Göteborgs-posten bekräftar han själv att han ännu inte är tillbaka i fullt slag.



– Det är många bra dagar då jag känner mig riktigt bra men dessvärre inte riktigt på hundra procent ännu, säger han.



Fenger har bara spelat fem allsvenska matcher från start 2026, och har inte gjort varken mål eller assist när säsongen är halvvägs till slutet. En ursäkt, enligt honom själv, är att laget inte har varit i lika gott slag som under fjolåret.



– Förhoppningsvis är energin snart tillbaka i laget. När det går bättre för laget är det också enklare att se bättre ut som anfallare. Det är inte så enkelt att komma ut med bra energi när det går dåligt för laget, säger Fenger till GP.



Björklund: ”Det finns en frustration”

Joachim Björklund är ny chefstränare i IFK Göteborg sedan han tog över efter parhästen Stefan Billborn förra veckan. Han bekräftar att Max Fenger är en bit bort från att kunna spela kontinuerligt igen.



– Vi är redo att vänta någon extra vecka eller två så att det blir en progression hela tiden. Vi har fått ett hack i hans återhämtningsplan och vi kommer att ta ett steg tillbaka, säger Björklund.



Samtidigt hyllar 55-åringen dansken för hur han själv hanterat situationen.



– Han har hanterat det överlag bra. Sedan fattar jag att det finns en frustration personligen när man inte känner sig hundra och inte riktigt får ut det man är van vid att få ut.



Imorgon inleder IFK Göteborg den tredje kvalrundan i Uefa Conference League. Belgiska Gent står för motståndet och Blåvitt inleder hemma på Gamla Ullevi.