VSK-sportchefen inför återkomsten: ”Ska inte nöja oss”

Västerås SK har gjort om i sin sportsliga ledning inför säsongen.

Billy Magnusson har tagit över som sportchef i klubben som är klara för allsvenskan 2026.

– Det har varit intensivt och väldigt roligt, säger Magnusson till FotbollDirekt.

Västerås SK stod för en stark upphämtning efter uttåget ur allsvenskan 2024. Klubben tog 65 poäng i superettan i fjol och säkrade avancemang till allsvenskan.

Inför säsongen har det skett förändringar i den sportsliga ledningen. Den tidigare managern Kalle Karlsson har lämnat för rollen som huvudtränare i Hammarby. Nu har den tidigare assisterande tränaren Alexander Rubin blivit huvudtränare och Billy Magnusson tillträtt som sportchef.

– Det en ny roll och en ny miljö och klubb för mig och samtidigt är det en roll som klubben inte har haft på det sättet eftersom det har varit en manager tidigare. Så det är klart att både för mig och för klubben att vi ska få ut maximalt av varandra. Sedan måste jag säga att det har varit intensivt och väldigt roligt. Jag har blivit väldigt bra bemött av alla i och runt föreningen, man skapar bra relationer snabbt vilket jag tycker är väldigt viktigt, säger Magnusson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Magnusson har tidigare varit verksam i Landskrona Bois där han gjort gått igenom en liknande förändring som VSK gjort inför säsongen.

– Jag var ju själv manager i tre och ett halvt år i Landskrona innan jag valde att ta in en sportchef och sedan blev jag sportchef och tog in Max (Mölder). Där kanske man till och med kan känna igen sig i den processen som vi går igenom. Det kan ju vara en fördel här att man har gått igenom den resan i en annan klubb.

Vilken är den största skillanden från tiden i Landskrona?

– Där finns ju likheter i hur klubbarna har utvecklats, sedan tycker jag att det är lite annorlunda träningssätt men också från spelsätt och vilka spelartyper som man prioriterar. Det är klart det finns vissa saker, när jag satt och byggde en trupp med tränaren i Landskrona, som man tryckte extra på där medan man trycker på lite andra saker här. Det är en skillnad men jag måste ändå säga att VSK är väldigt tydliga med vad de står för och vilka spelare och människor man vill ha in i gruppen, förklarar 47-åringen.

Hyllar Kalle Karlsson

Förutom den nya miljön tar Billy Magnusson över efter managern Kalle Karlsson som haft en succéartad tid i VSK. Karlsson tog upp klubben i allsvenskan för första gången på 27 år inför säsongen 2024. Magnusson berömmer den numera Bajen-tränarens insats.

– Han var duktig ihop med staben på att bygga trupper och även att vinna fotbollsmatcher. Jag känner Kalle personligen och han förtjänar all beröm, sedan finns det en organisation kvar trots att Kalle är borta, säger Magnusson och fortsätter:

– Jag känner inte så att jag ska komma in och bygga en ny organisation kring hur laget tränar och spelar. Tränarna som är kvar har ju en historik i VSK sedan tidigare. Utifrån den aspekten känner jag nej, alltså press kan man inte säga men man kan väl säga som så att Kalle har gjort det väldigt bra. Sedan skedde den förändring som skedde och då ska vi tillsammans bygga den här organisationen men än en gång mycket är ju kvar av det som har varit och det ska vi bygga vidare på.

Kalle Karlsson. Foto: Bildbyrån

Nu väntar ett träningsläger i Spanien för Västerås SK. Magnusson förklarar att han hittills är nöjd med truppen.

– Jag kom in i detta, rent konkret, för en månad sedan. Då hade vi några förlängningar kvar att göra och det har vi lyckats med. Det har ju varit prio ett, inför det här fönstret, att försöka behålla så mycket av den truppen som var så framgångsrik hösten 2025. Så det har vi lyckats med och det känns bra att vi, nu när vi går in i tävlingssäsong ganska snart, har lyckats behålla den truppen som hade stor del i framgången, säger sportchefen och avslutar:

– Sedan har vi adderat. Melvin gjorde klubben klart med förra året. Han är på riktigt en VSK-spelare inför denna säsongen. Sedan har vi Lucas Sibelius från Falkenberg och även Jack Tagesson. Utifrån att vi har behållit truppen intakt så känner jag mig trygg och att vi antalsmässigt är uppe i en nivå där vi kan spela matcher på ett bra sätt så känns det spännande. Sedan är det alltid svårt att säga exakt var man är. Som sagt, fönstret är öppet till den 25 mars så det kan hända saker åt båda hållen.

Västerås SK kommer närmast att spela träningsmatcher mot koreanska Daejeon Hana Citizen den 31 januari och Djurgården den 7 februari.














