VSK tog en viktig hemmaseger mot Degerfors

Västerås tog emot Degerfors.

Då tog hemmalaget sin första hemma-seger.

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Västerås tog emot Degerfors på hemmaplan inder onsdagen.

Då fick Västerås en drömstart på matchen. Redan efter sex minuter pekade domaren på straffpunkten sedan Marcus Baggesen kommit fri på en djupledsboll och fällts i en duell med Degerfors-målvakten Matvei Igonen, som missbedömde sin utrusning.

Mikkel Ladefoged klev fram och var säker från elva meter. Anfallaren satte dit 1–0 och gav hemmalaget ledningen.

Efter målet arbetade sig Degerfors in i matchen och skapade flera farliga kvitteringschanser. VSK målvakt Elis Jäger svarade dock för flera kvalificerade räddningar och såg till att ledningen stod sig till paus.

Den första halvleken var samtidigt intensiv och fysisk, med många tuffa närkamper. Domaren visade totalt sju gula kort innan halvtidsvilan.

I den andra halvleken punkterade VSK tillställningen. Marcus Baggesen slog en frispark som styrdes förbi Igonen och in i mål, vilket fastställde slutresultatet till 2–0.