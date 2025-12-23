VSK:s plan inför 2026: ”Tänker inte sätta några begränsningar”

JULINTERVJUN. Västerås SK är tillbaka i allsvenskan från nästa år.

Arbetet inför comebacksäsongen är redan i full gång.

– Vi jobbar metodiskt vidare på den inslagna vägen, säger klubbens tränare Alexander Rubin till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Året närmar sig sitt slut och sedan en tid tillbaka har våra allsvenska klubbar gått på julledighet.

FotbollDirekt har inför avslutningen av året pratat med våra klubbar för att summera 2025 och blicka framåt mot 2026.

För Västerås SK och nye huvudtränaren Alexander Rubin finns det mycket att ta med sig från året som gått.

– Det finns mycket att ta med sig. Allt från hur vi tog oss ur en resultatmässigt svag vår, till den starka säsongavslutningen med 14 vinster på de 16 sista matcherna, säger han till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi jobbar metodiskt vidare på den inslagna vägen som vi byggt upp under de senaste åren. Vi har såklart utvärderat och analyserat vad vi kan göra bättre framöver. Sammantaget så kan man säga att vi har strukturer utanför planen och ett arbetssätt på planen som vi är trygga i kommer ta oss i rätt riktning under 2026.

Vad är målsättningen inför 2026?

– Att vi ska bli så bra som det bara går utifrån våra förutsättningar. Vi tänker inte sätta några begränsningar utan snarare fokusera på det hårda arbete som krävs vecka efter vecka för att skapa en så utvecklande miljö som möjligt.

Vad är bästa minnet från 2025?

– Det går inte annat än att säga avancemanget borta i Falkenberg. Jag var mer lättad än glad jämfört med avancemanget 2023, men likväl en fantastisk känsla.

Västerås SK vann superettan den gångna säsongen.