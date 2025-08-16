Wikström: ”Det är en stor besvikelse just nu”

IFK Norrköping tog tre blytunga poäng denna afton.

Rasmus Wikström i IF Elfsborg var rejält besviken efter förlusten.

– Det är en stor besvikelse just nu, säger han till HBO Max.

IF Elfsborg fortsätter att blanda och ge och ikväll blev det ett nytt tungt poängtapp för Boråsklubben.

IFK Norrköping tog hem kvällens drabbning med 2–1 och det var en besviken Rasmus Wikström som uttalade sig efteråt.

– Det är för dåligt eftersom att vi inte får med oss någon poäng. Det är en stor besvikelse just nu, säger han till HBO Max.

Mittbacken ger även sin bild av vad som gick fel för Elfsborg denna afton.

– I första halvlek är det två gånger vi inte är skärpta i vår egen box, de är inne i vår box två gånger, skapar två jättechanser och en gång gör dem mål. Vi gör inte mål på våra chanser, vi bombarderar deras box i hela första halvlek egentligen, men lyckas inte göra mål. Sedan en oturlig straff i andra halvlek, det är väl det som gör att vi inte vinner den här matchen.

IF Elfsborg har nu tio poäng upp till serieledande Mjällby, med en match mer spelad.