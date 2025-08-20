Yannick Geiger är supertalangen i AIK som tokhyllats av tidigare Djurgården-spelaren Nahir Oyal.

18-åringen själv är den första allsvenska spelaren från Järna utanför Södertälje.

– Men jag vet inte om jag var så himla överlägsen som Nahir sa, säger Geiger till FD med ett leende.

”Jag kommer alltid vara djurgårdare, men nu är jag också AIK:are tack vare Yannick. Jag har följt honom sedan han var nio år gammal. Jag var hans tränare i Syrianska, 07-laget. Jag minns det såväl på Bårsta IP sommaren 2016. Jag hade ett ganska bra, talangfullt lag. Så kom han ner till oss första gången, en ljushårig pojke. Han var den enda blonda killen och jag höll på att tappa hakan när jag såg honom spela. ”Vad händer, det här kan inte stämma”, tänkte jag.

Han var otrolig. Han kom in med sitt leende, behandlade alla som om han redan kände alla i laget och sedan när han tog bollen… han dribblade av tre, fyra spelare och satte bollen i nättaket. Jag tänkte kanske att det bara var tur, men nej, det upprepades och jag filmade och skickade till mina kompisar och skrev ”remember the name”.

Nahir Oyal var fullständigt lyrisk efter att Yannick Geiger tidigare i somras gjort allsvensk debut för AIK – och det som startman direkt hemma mot IFK Göteborg. Oyal som främst är förknippad med Syrianska och Djurgården som spelare hade fått biljetter av Geiger till matchen mot Blåvitt – och när FD nu träffar Geiger berättar han att det var en självklarhet att låta Oyal komma och se honom spela efter stöttningen hemma i Södertälje.

– När jag och farsan pratade om vem som skulle få biljetterna kändes det fint att ge till Nahir och hans tjej. Nahir har alltid varit en fantastisk person, han var en fantastisk tränare när jag hade honom i Syrianska, säger Geiger och fortsätter om första mötet som Oyal minns desto mer än Geiger själv.

– Jag kommer inte ihåg så mycket, jag kom dit med brorsan som är 05:a. 07-laget spelade bredvid och jag fick komma in och köra, det var jättekul. Jag ville bara spela fotboll, säger 18-åringen och skrattar.

På Oyal låter det som att du var på en annan nivå än de andra?

– Jag vet inte. Jag var duktig när jag var yngre, absolut. Men jag vet inte om jag var så himla överlägsen som Nahir sa, säger Geiger med ett blygsamt leende.

– Men Nahir hade stor påverkan på mig och min fotbollsutveckling.

Först någonsin från Järna: ”Inte hört om någon annan”

Oyal är en av många spelare från Södertäljeförorterna som nått allsvenskan. Hammarbyikonerna Nahir Besara och Kennedy Bakircioglü är två andra exempel.

Men från Järna, 18 minuters bilresa söder om Södertälje, har det fram till Geiger inte kommit fram någon till den allsvenska fotbollen.

– Nej, jag tror jag är den första. Jag är inte helt säker, men jag skulle vilja tro det. Jag har i alla fall inte hört om någon som nått allsvenskan från Järna.

I debuten mot Blåvitt spelade Geiger på kanten, men det är på centralt mittfält han föredrar att operera på – vilket han senare också fått göra.

– Det är där jag känner att jag får ut mina kvaliteter bäst, men det är inte så att jag säger nej om tränaren vill att jag spelar på kanten. Jag spelar där tränaren vill att jag spelar.