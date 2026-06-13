USA besegrade Paraguay i premiären

USA inledde VM på hemmaplan mot Paraguay.

Matchen slutade 4–1 till värdlandet.

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Sist ut av värdnationerna att spela sin premiär var USA. Natten till lördagen ställdes de mot Paraguay på SoFi Stadium i Los Angeles.

Amerikanerna fick en drömstart på matchen efter att paraguayanen Damián Bobadilla styrt in bollen i eget mål i den sjunde minuten. Efter knappa halvtimmen satte USA-stjärnan Folarin Balogun 2–0 och strax innan halvtid utökade han till 3–0.

I den andra halvleken reducera Paraguay men det räckte in. I den 98:e minuten satte Giovanni Reyna målet som fastställde slutresultatet till 4–1.

Trots USA:s seger finns det ett orosmoln. Lagets stora stjärna Christian Pulisic tvingades bryta i halvtid men enligt förbundskaptenen Mauricio Pochettino var det en försiktighetsåtgärd.

I den andra omgången ställs USA mot Australien och Paraguay mot Turkiet.