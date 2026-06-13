Kostym eller träningsoverall?

Tankarna kring det Svenska landslagets klädval inför resan till Nordamerika har varit många.

– Tror folk att vi ska åka till USA för att delta i någon modetävling?, frågar sig Fredrik de Ron i VM Direkt.

Foto: Skärmdump, Instagram.

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När det svenska landslaget publicerade bilder på spelartruppen som skulle kliva på flygplanet med destination Dallas, USA, väckte det många reaktioner.

Detta till följd av att den 26 man stora truppen bar träningsoveraller i stället för kostym – som vissa menade på vore det rätta klädvalet.

– Hur kan de åka i den där jäkla pyjamasdressen? De kan väl klä på sig en kostym och sedan byta om till en mjukisdress på planet. Men kliv på planet i någon snygg kostym, sade journalisten Martin von Knorring i podcasten Fotbollskanalen on Tour.

VM Direkts Fredrik de Ron ställer sig frågande till tankegångarna.

– Vad ska jag säga? Har det blivit något form av missförstånd kring det hela? Tror folk att vi ska åka till USA för att delta i någon modetävling?, undrar de Ron.

– Man kan nästan tro det, om man kollar på det franska landslaget. De är nästan modeller lika mycket som de är fotbollspelare, svarar Mattias Eckerman och fyller i:

– Sverige kanske borde fokusera mer på spelet på planen innan de bryr sig om vad de har på sig.

Slutsatsen: ”Jag tycker att det är charmigt – avgå TV4”

TV4-profilen Martin von Knorring. Foto: Bildbyrån.

– Ärligt talat, vad är det för larv? Är det verkligen rätt sak att lägga fokus på efter de här träningslandskamperna och det första VM:et på åtta år? Jag tycker att det är lite charmigt med träningsoverall, menar de Ron.

– Det är charmigt, det är gräsrot- och föreningsfotboll och det är allt vad svensk fotboll är. Vi väljer, till skillnad från TV4 och Fotbollskanalen, att hylla det här, slår Eckerman fast.

– Avgå TV4, avslutar de Ron.

Se hela avsnittet av VM Direkt i spelaren ovan.