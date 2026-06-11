Officiellt: Martin O’Neill fortsätter i Celtic

Celtic väljer att bygga vidare med Martin O’Neill.

Efter en framgångsrik säsong har den rutinerade tränaren skrivit på ett nytt kontrakt över nästa säsong.

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Martin O’Neill, 74, blir kvar som huvudtränare i Celtic. Den skotska storklubben meddelar att parterna kommit överens om ett nytt avtal som sträcker sig över nästa säsong, med en option på ytterligare ett år.

O’Neill återvände till klubben under den gångna säsongen och ledde laget till både ligatiteln och den skotska FA-cupen. Han tog först över tillfälligt efter Brendan Rodgers och återvände sedan på nytt i januari efter att Wilfried Nancy lämnat posten.

I Celtic spelar även svenske Benjamin Nygren, som blev klubbens interna skyttekung under den gångna säsongen.