Klart: Andreas Andersson blir sportchef

Andreas Andersson har fått ett nytt jobb.

Den tidigare AIK och IFK Göteborg-anfallaren blir sportchef i BKV Norrtälje.

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Division 3-klubben BKV Norrtälje har beslutat sig för att anställa en sportchef på heltid. Valet föll på den tidigare landslagsanfallaren Andreas Andersson.

54-åringen har efter spelarkarriären haft olika konsult- och reklamuppdrag kopplade till fotbollen. Men nu byter han delvis bana. Tjänsten i BKV Norrtälje startar den 1 september.

”Stort och varmt välkommen Andreas till BKV Norrtälje”, skriver klubben på sin hemsida.

Andreas Andersson har under sin tid som elitspelare representerat klubbar som IFK Göteborg, Milan, Newcastle United och AIK. Han spelade även 43 landskamper för Sverige, bland annat under VM 2002.