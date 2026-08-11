AGF kollapsade – förnedrade i Azerbajdzjan

AGF ledde inför returen mot Sabah.

Då rasade allt samman.

Den azeriska klubben krossade danskarna på hemmaplan.

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AGF Aarhus stod för en mäktig vändning i den förra omgången av Champions League-kvalet. Då hämtade man igen ett 4–1-underläge från det första mötet mot Lech Poznan till 5–5 och vinst på straffar i returen.

Nu har de danska mästarna fått känna hur det är att tappa en stor ledning.

Aarhus besegrade azeriska Sabah med 2–1 på hemmaplan förra veckan. Returen i Baku vill nog danskarna hällts glömma.

Efter en mållös första halvleken kollapsade allting för gästerna. Efter timmen spelad tog Sabah ledningen. Knappa tio minuter utökade man till 2–0 och tog därmed ledningen sett över två matcher.

Hemmalaget gjorde ytterligare två mål i matchen och besegrade de danska mästarna med hela 4–0. Den azeriska klubben är därmed vidare till Champions League-kvalets play off-omgång.

Eric Kahl spelade hela matchen för AGF.