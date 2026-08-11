Uppgifter: Chelsea försöker värva från Arsenal

Chelsea vill knyta till sig Myles Lewis-Skelly från Arsenal.

De regerande mästarna vill däremot inte sälja till stadsrivalen.

Detta uppger Sky Sports.

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Myles Lewis-Skelly startade endast fem Premier League-matcher för Arsenal i fjol.

Under sommaren har både Manchester United och Chelsea ryckt i vänsterbacken, utan någon lycka.

Nu uppger Sky Sports att Chelsea gör ett nytt försök att värva 19-åringen. Arsenal uppge däremot hålla hårt i talangen och man är inte sugna på att sälja till stadsrivalen, enligt Sky Sports.

Lewis-Skelly är född i London och fostrad i Arsenals akademi. Hösten 2023 skrev han på sitt första A-lagskontrakt med klubben och ett år senare gjorde han sin Premier League-debut.

Förra sommaren förlängde vänsterbacken sitt kontrakt till 2030.