Uppgifter: Chelsea försöker värva från Arsenal
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Chelsea vill knyta till sig Myles Lewis-Skelly från Arsenal.
De regerande mästarna vill däremot inte sälja till stadsrivalen.
Detta uppger Sky Sports.
Myles Lewis-Skelly startade endast fem Premier League-matcher för Arsenal i fjol.
Under sommaren har både Manchester United och Chelsea ryckt i vänsterbacken, utan någon lycka.
Nu uppger Sky Sports att Chelsea gör ett nytt försök att värva 19-åringen. Arsenal uppge däremot hålla hårt i talangen och man är inte sugna på att sälja till stadsrivalen, enligt Sky Sports.
Lewis-Skelly är född i London och fostrad i Arsenals akademi. Hösten 2023 skrev han på sitt första A-lagskontrakt med klubben och ett år senare gjorde han sin Premier League-debut.
Förra sommaren förlängde vänsterbacken sitt kontrakt till 2030.
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