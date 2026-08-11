JUST NU: Slovan Bratislava tar ledningen – mardröm för Mjällby
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Mjällby behöver vända ett underläge mot Slovan Bratislava.
Matchen pågår
Mjällby hade länge ledningen i det första mötet mot Slovan Bratislava. Gästerna lyckade däremot vända matchen och Blekingelaget kommer därmed behöva slå slovakerna på bortaplan under tisdagen.
Karl Marius Aksum gör flera förändringars från förlustmatchen mot Elfsborg i allsvenskan senast. Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Tom Pettersson och Jacob Bergström återvänder alla till startelvan.
Det inlånade nyförvärvet Ian Hoffmann får återigen chansen från start.
Efter åtta minuter kom matchen första heta läge, och det tillföll Mjällby. Jeppe Kjær slog en frispark som når Tom Pettersson. Mittbackens nick går nätt över Slovan Bratislavas mål.
Efter en stabil första halvlek fick Mjällby en mardrömsstart på den andra. En knapp minut efter pausvilan tog Slovan Bratislava ledningen efter ett kanonskott från Suleiman Camara.
Matchen pågår
Lagens startelvor
Slovan Bratislava
Dominic Takac – Cesar Blackman, Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz – Alen Mustafic, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim – Manasse Kinaga, Mykola Kucharevytj, Suleiman Camara
Mjällby
Robin Wallinder – Ludvig Svanberg, Abdullah Iqbal, Tom Pettersson – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Ian Hoffmann – Aki Samuelsen, Jacob Bergström, Jeppe Kjær
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