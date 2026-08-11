JUST NU: Slovan Bratislava tar ledningen – mardröm för Mjällby

Mjällby behöver vända ett underläge mot Slovan Bratislava.

Matchen pågår

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Mjällby hade länge ledningen i det första mötet mot Slovan Bratislava. Gästerna lyckade däremot vända matchen och Blekingelaget kommer därmed behöva slå slovakerna på bortaplan under tisdagen.

Karl Marius Aksum gör flera förändringars från förlustmatchen mot Elfsborg i allsvenskan senast. Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Tom Pettersson och Jacob Bergström återvänder alla till startelvan.

Det inlånade nyförvärvet Ian Hoffmann får återigen chansen från start.

Efter åtta minuter kom matchen första heta läge, och det tillföll Mjällby. Jeppe Kjær slog en frispark som når Tom Pettersson. Mittbackens nick går nätt över Slovan Bratislavas mål.

Efter en stabil första halvlek fick Mjällby en mardrömsstart på den andra. En knapp minut efter pausvilan tog Slovan Bratislava ledningen efter ett kanonskott från Suleiman Camara.

Matchen pågår

Lagens startelvor

Slovan Bratislava

Dominic Takac – Cesar Blackman, Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz – Alen Mustafic, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim – Manasse Kinaga, Mykola Kucharevytj, Suleiman Camara

Mjällby

Robin Wallinder – Ludvig Svanberg, Abdullah Iqbal, Tom Pettersson – Villiam Granath, Jesper Gustavsson, Viktor Gustafson, Ian Hoffmann – Aki Samuelsen, Jacob Bergström, Jeppe Kjær