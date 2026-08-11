Uppgifter: Johan Hammar klar för Örgryte

Johan Hammar ser ut att byta klubb i Göteborg.

Enligt Aftonbladet är mittbacken klar för Örgryte.

Johan Hammar. Foto: Bildbyrån

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Johan Hammar har brottats med skador de senaste två säsongerna. Mittbacken spelade inte en enda minut i allsvenskan i fjol till röjd av en avsliten hälsena. I år har det endast blivit sex matcher för BK Häcken, varav tre från start.

Nu ser 32-åringen ut att ha gjort sin sista match för Hisingeklubben. Men han lämnar däremot inte Göteborg.

Enligt Aftonbladet har Örgryte gjort klart med den väldiga mittbacken och han väntas presenteras inom kort.

Hammar representerade Örgryte 2016 och 2017 innan han anslöt till BK Häcken. Han har även spelat för Malmö FF, Fredrikstad FK och engelska Stockport County.