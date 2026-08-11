20 procents bortfall – Hammarbys uppmaning: ”Visa respekt”

Flera biljetter till Hammarbys bortasektion mot Rakow blev inte nyttjade.

Nu uppmannar klubben sina supportar att vara mer noggranna framöver.

– Visa respekt gentemot andra hammarbyare som gärna hade sett matchen på plats, skriver man i ett uttalande.

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Hammarby-fansen blev tilldelade 300 biljetter i samband bortamatchen mot polska Rakow Czestochowa förra veckan. Men det var långt ifrån alla som nyttjades.

I ett uttalande skriver klubben att cirka 65 biljetter inte blev använda i samband med matchen. Det motsvarar ett bortfall på drygt 20 procent.

Hammarby uppmannar nu sina supportar att ”visa respekt” gentemot de som inte hade möjlighet att följa matchen på plats.

”Hammarby har självfallet förståelse för att oförutsedda händelser kan inträffa, såsom sjukdom eller andra särskilda omständigheter. Däremot anser vi inte att det är acceptabelt att köpa en biljett och först därefter undersöka om resan är ekonomiskt eller praktiskt genomförbar”, skriver klubben i ett uttalande.

Man tilläger:

”Sådana överväganden behöver göras innan biljettköpet genomförs. Tänk på att visa respekt gentemot andra hammarbyare som gärna hade sett matchen på plats”.

Returmötet mot Rakow Czestochowa spelas i Stockholm på Torsdag. hBajen har med sig 0–0 från det första mötet.