AIK-floppen utvisad – eliminerade på straffar

Andronikos Kakoullis hade ingen rolig onsdagskväll.

Den tidigare AIK-anfallaren blev utvisad i den första halvleken.

Sedan förlorade hans Omonia mot kazakiska Kairat på straffar.

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Omonia hade 1–0 med sig från det första mötet mot Kairat i kvalet till Champions League. Returen i Kazakstan gick däremot inte som cyprioterna hade hoppats på.

Efter 26 minuter blev lagets anfallare, den tidigare AIK-spelaren, Andronikos Kakoullis utvisad efter att ha fått ett direkt rött kort. Drygt tio minuter senare tog Kairat ledningen och kvitterade i dubbelmötet.

Resultat stod sig efter 90 minuter och matchen gick till förlängning. Då blev Omonia decimerat till nio man efter att mittbacken Senou Coulibaly fått sitt andra gula kort. Cyprioterna förlorade sedan på straffar och Champions League-drömmen är över för den här gången.

Omonia åkte även på en utvisning i det första mötet. Då var det ytterbacken Loic Nego som tvingades lämna planen.

Lagets svensk Muamer Tankovic blev utbytt i den 65:e matchminuten.