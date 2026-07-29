Uppgifter: Pochettino förlänger med USA

Mauricio Pochettino sitter på ett utgående avtal med USA.

Enligt The Athletic är argentinaren bara detaljer från en förlängning.

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Efter att ha tränat klubbar som Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain och Chelsea valde Mauricio Pochettino att övergå till landslagsscenen.

2024 blev argentinaren förbundskapten för det amerikanska landslaget. Under sommaren ledde han USA till åttondelsfinal i VM på hemmaplan.

Pochettinos kontrakt med det amerikanska förbundet sträckte sig över turneringen och enligt The Athletic är parterna nära att komma överens om en förläggning. Argentinaren ska ha erbjudits ett nytt kontrakt redan innan VM men diskussionerna pausades i samband med att mästerskapet drog igång.

Det nya avtalet med USA kommer englit uppgifterna sträcka sig över nästa VM-slutspel om fyra år.