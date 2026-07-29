Klart: Franz Brorsson till grekisk klubb

Franz Brorsson återvänder till Grekland.

Mittbacken har skrivit på för Asteras Tripolis.

Foto: Alamy

Franz Brorsson har alternerat mellan Grekland och Cypern de senaste åren. Nu är mittbacken tillbaka i Grekland.

Asteras Tripolis meddelar att Brorsson skrivit på för klubben. Kontraktet sträcker sig till 2028 och försvararen har redan anslutit till lagets försäsongsläger i Nederländerna.

Brorsson lämnade Malmö FF 2021 och har sedan dess spelat för klubbar som Aris Limassol, Atromitos och nu senast APOEL.

Asteras Tripolis slutade elva i den grekiska högstaligan i fjol. I truppen finns sedan tidigare den svenska anfallaren Benjamin Kimpioka.