Klart: Franz Brorsson till grekisk klubb
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Franz Brorsson återvänder till Grekland.
Mittbacken har skrivit på för Asteras Tripolis.
Franz Brorsson har alternerat mellan Grekland och Cypern de senaste åren. Nu är mittbacken tillbaka i Grekland.
Asteras Tripolis meddelar att Brorsson skrivit på för klubben. Kontraktet sträcker sig till 2028 och försvararen har redan anslutit till lagets försäsongsläger i Nederländerna.
Brorsson lämnade Malmö FF 2021 och har sedan dess spelat för klubbar som Aris Limassol, Atromitos och nu senast APOEL.
Asteras Tripolis slutade elva i den grekiska högstaligan i fjol. I truppen finns sedan tidigare den svenska anfallaren Benjamin Kimpioka.
Ο Franz Denniz Brorsson στον ASTERAS AKTOR🟡🔵🤝https://t.co/bXMVdAqwBS pic.twitter.com/WLkamP3NKd
— Asteras Tripolis FC (@AsterasfcTwit) July 29, 2026
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