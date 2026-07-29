Paredes utreds för misshandel — i samband med VM-finalen

Argentina är indragna i två utredningar från Fifa.

Den ena rör en banderoll – den andra handlar om misshandel och osportsligt beteende.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Efter semifinalsegern mot England valde de argentinska spelarna att ta firande till en ny nivå. Laget ställde sig bakom en banderoll med tydliga konotationer till Falklandskriget på 80-talet.

”Las Malvinas son Argentinas”, på svenska ”Falklandsöarna tillhör Argentina”, var budskapet som de argentinska spelarna stod bakom.

Nu har Fifa startat en utredning mot det argentinska förbundet med anledning av banderollen. Samtidigt kommer förbundet utredas för bland annat diskriminering, rasism och inkastade föremål från publiken i samband med matchen.

Men det slutar inte där. Fifa har även inlett en utredning kopplat till finalen, då Argentina förlorade mot Spanien i förlängningen.

Leandro Paredes, Nahuel Molina och assisterande tränaren Roberto Ayala ska alla utredas för misshandel. Thiago Almada riskerar samtidigt att bestraffas för osportsligt beteende. Även spanjoren Gavi är under utredning av samma skäll.

De inblandade parterna har nu chansen att ta ställning till anklagelserna innan något beslut i frågan ges.