Uppgifter: Talangfull ytter klar för AIK

AIK fortsätter att gå loss på transfermarknaden.

Nana-Kofi Donkor är så gott som klar för klubben, enligt Expressen.

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AIK har tappat fler offensiva pjäser under sommaren. Nu är man i full fart med att hitta ersättare.

Tidigare under dagen kom uppgifter om att AIK har lagt ett bud på Östers anfallare Linus Carlstrand. Nu uppger Expressen att klubben redan har gjort klart med en annan offensiv förstärkning.

Det handlar om ghananen Nana-Kofi Donkor. Enligt uppgifterna har parterna kommit överens om ett fyraårsavtal och 19-åringen ska enligt planen läkarundersökas imorgon.

Donkor tillhör FC Dil i Georgien men har fram till nyligen varit utlånad till ligakonkurrenten Dinamo Tblisi. Ghananen har svarat för tre mål på nio ligastarter under våren.