Arsenal har favoritskapet – säkrar första finalplatsen på 20 år

Arsenal och Atletico Madrid ställs mot varandra i Champions League-semifinalen.

”Gunners” väntas säkra sin första finalplats i turneringen sedan 2006.

Londonklubben är favoriter inför kvällens möte.

Arsenal tog sig vidare i Champions League-kvartsfinalen efter att ha besegrat Sporting Lissabon där Kai Havertz blev hjälte och enda målskytt i dubbelmötet. I semifinalen ställs Londonklubben mot Atletico Madrid, som slog ut ligarivalen Barcelona i kvarten.

I dag, onsdag, spelas det första av två semifinalmatcher mellan Arsenal och Atletico Madrid. matchen drar i gång kl. 21.00 på Riyadh Air Metropolitano i den spanska huvudstaden.

Arsenal stora favoriter att gå till final

Enligt superdatorn BETSiE, som har simulerat mötet 20 000 gånger, är Arsenal favoriter i semifinalmötet. De ges en chans på 44 procent att gå vinnande ur mötet. Hemmalaget väntas vinna till 20 procent och ett oavgjort resultat till 26 procent.

Förutom att ”Gunners” ges favoritskapet inför den första semifinal är de även favoriterna att ta sig hela vägen till final. Senast Arsenal spelade en final i Champions League var 2006 där de föll mot Barça med 2–1. Nu har BETSiE gett laget en chans på hela 78,7 procent att gå till finalen i Budapest den 30 maj.

Atletico Madrid har det ännu tuffare och ges en chans på 21,3 procent att säkra en plats i Champions League-finalen.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Champions League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.