Viktor Gyökeres utgick skadad i Arsenals senaste match.

Nu missar svensken Champions League-matchen mot Slavia Prag.

– Han är definitivt inte tillgänglig, säger tränaren Mikel Arteta enligt Sky Sports.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres utgick skadad i Arsenals senaste match mot Burnley. Under måndagen kom rapporter att svensken inte deltagit på Arsenals träning inför Champions League-matchen mot Slavia Prag på tisdag.

Senare under måndagkvällen bekräftar tränaren Mikel Arteta att Gyökeres inte kommer att spela matchen.

– Han är definitivt inte tillgänglig. Han har inte tränat idag och vi behöver göra fler tester och skanningar under de närmaste dagarna för att förstå hela omfattningen av skadan. Den här matchen är han inte tillgänglig, säger Arteta enligt Sky Sports.

”Jag är orolig”

Oaktat tränarens besked medger han även att han är bekymmersam kring den svenska landslagsanfallarens status.

– Jag är orolig. För han har inte haft många muskelproblem och han behövde lämna planen och han kände något, säger han och fortsätter:

– Det är aldrig ett gott tecken för en spelare som är explosiv. Vi undersöker saken lite mer för att förstå omfattningen och var vi befinner oss när det gäller skadan.

Gyökeres har varit en given spelare i det svenska landslaget. Blågult går in i de sista VM-kvalmatcherna den 15 november mot Schweiz och den 18 november mot Slovenien.

Foto: Bildbyrån



