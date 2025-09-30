Bayern med galen första halvlek – leder stort på Cypern
Bayern München har inte hållit igen mot Pafos.
I paus så leder den tyska storklubben med hela 4–1.
Detta efter bland annat två mål från Harry Kane.
Pafos, med Ken Sema på bänken, har inte haft någon rolig första halvlek i första hemmamötet i Champions League.
Bayern Munchen tog ledningen redan i den 15:e minuten genom Harry Kane och ungefär 20 minuter senare så ledde bortalaget med 4–0.
Kane satte dit ett till, medan Nicolas Jackson och Raphael Guerreiro stod för varsitt.
I slutet av den första halvleken reducerade hemmalaget i och för sig genom Mislav Orsic, men 4–1-underläge i paus var nog inte vad cyprioterna hade hoppats på i första hemmamatchen i Champions League.
