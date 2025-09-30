Bayern med galen första halvlek – leder stort på Cypern

Bayern München har inte hållit igen mot Pafos.

I paus så leder den tyska storklubben med hela 4–1.

Detta efter bland annat två mål från Harry Kane.

Foto: Bildbyrån

Pafos, med Ken Sema på bänken, har inte haft någon rolig första halvlek i första hemmamötet i Champions League.

Bayern Munchen tog ledningen redan i den 15:e minuten genom Harry Kane och ungefär 20 minuter senare så ledde bortalaget med 4–0.

Kane satte dit ett till, medan Nicolas Jackson och Raphael Guerreiro stod för varsitt.

I slutet av den första halvleken reducerade hemmalaget i och för sig genom Mislav Orsic, men 4–1-underläge i paus var nog inte vad cyprioterna hade hoppats på i första hemmamatchen i Champions League.