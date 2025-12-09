TV: Bayern vände och vann – supertalangen målskytt igen

Bayern München var illa ute efter 55 minuter mot Sporting Lissabon.

Då vaknade den tyska storklubben till liv och vände.

Foto: Bildbyrån

Den första halvleken mellan Bayern München och Sporting Lissabon slutade mållös, men tio minuter in i den andra halvleken bröts dödläget.

Detta då Sporting chockade Bayern och tog ledningen, genom ett självmål från Joshua Kimmich.

Glädjen blev dock inte allt för långvarig för bortalaget, för bara tio minuter senare så kvitterade hemmalaget genom Serge Gnabry. Bara några minuter senare hade sedan Bayern vänt på matchen, detta då supertalangen Lennart Karl slog till. Målet var hans tredje raka i Champions League.

I den 77:e minuten fastställde sedan Jonathan Tah slutresultatet till 3–1.

Segern tar Bayern upp på lika många poäng som Arsenal som leder Champions League, Londonklubben har dock spelat en match mindre.

Ytterligare glädjande för Bayern München var att Alphonso Davies gjorde comeback, kanadensarens framträdanden var hans första sedan i mars månad.