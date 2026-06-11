Mexiko ställs mot Sydafrika i öppningsmatchen av VM 2026 på den ikoniska Estadio Azteca.

Avspark sker klockan 21:00 torsdagen den 11 juni 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Mexiko – Sydafrika: Matchöversikt

Värdnationen Mexiko kliver in i turneringen med enorma förväntningar på sina axlar. Som regerande Gold Cup-mästare och med en fanatisk hemmapublik i ryggen är pressen stor att inleda mästerskapet med en seger. Historien talar för dem – värdnationer presterar nästan alltid över förväntan, och ett avancemang från gruppen ses som ett minimikrav.

För Sydafrika är situationen den motsatta. De är utpekade som gruppens underdog och reser till Mexico City för att möta en av sina tuffaste utmaningar. Laget, känt som Bafana Bafana, visade dock prov på en imponerande defensiv organisation i kvalet. Deras strategi kommer sannolikt att vara att stå emot den mexikanska anstormningen och försöka säkra en poäng som kan bli avgörande i kampen om att gå vidare som en av de bästa grupptreorna.

Taktisk analys: Det kan du förvänta dig

Mexiko kommer till turneringen med ett starkt självförtroende efter segern i Gold Cup 2025, men utan att ha spelat tävlingsmatcher i ett kval. Sydafrika har däremot härdats genom ett tufft afrikanskt kval, där de bland annat slutade före Nigeria, vilket visar på lagets förmåga att prestera under press.

Den taktiska kampen kommer att definieras av Mexikos bollinnehav mot Sydafrikas försvarsmur. Mexikanerna snittade över 61 % bollinnehav i Gold Cup och kommer att försöka styra spelet. För Sydafrika blir det avgörande att hantera den höga höjden på Estadio Azteca, en faktor som ger hemmanationen en betydande fysisk fördel. Nyckeln för bortalaget blir snabba omställningar.

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Motivationen är glasklar för båda lagen. Mexiko måste vinna för att undvika en nationell kris redan efter första matchen. För Sydafrika skulle en poäng vara en enorm framgång och ge dem ett perfekt utgångsläge inför de kommande gruppspelsmatcherna. Detta är en match som engagerar alla som följer svensk fotboll och den internationella scenen.

Inbördes möten

Historiskt sett har Sydafrika överraskande nog ett övertag mot Mexiko. På två officiella möten har mexikanerna aldrig vunnit. Denna statistik ger en extra krydda till matchen och visar att Sydafrika inte ska underskattas.

Det senaste mötet var i öppningsmatchen av VM 2010, då Sydafrika var värdland. Matchen slutade 1-1 efter ett minnesvärt mål av Siphiwe Tshabalala. Innan dess vann Sydafrika med 2-1 i Gold Cup 2005.

Intressant nog har båda lagen gjort mål i deras tidigare möten. Den oavgjorda matchen 2010 är den enda gången en värdnation har spelat oavgjort i sin öppningsmatch sedan traditionen infördes 2006, vilket understryker mötets unika karaktär.

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