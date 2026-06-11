Djurgården-favoriten flyttar inte hem – har skrivit på
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Han har varit utlandsproffs i tio år.
Nu står det klart att förre Djurgården-kaptenen Emil Bergström fortsätter utomlands ett tag till.
Mittbacken har förlängt sitt kontrakt med Anorthosis Famagusta.
Det var efter 2015 års allsvenska som Emil Bergström tackade för sig som lagkapten för att i stället gå till Rubin Kazan i en affär som gav Djurgården närmare 15 miljoner kronor.
Därefter har mittbacken spelat i schweiziska Grasshopper och Basel, nederländska Utrecht och Willem II, polska Górnik Zabrze, grekiska Panserraikos samt sedan förra sommaren cypriotiska Anorthosis Famagusta.
33-åringen som varit Dif-supporter sedan barnsben och som drömmer om spel i blårandigt på nytt innan karriären är över fortsätter på Cypern ett tag till.
För nu står det nämligen klart att han förlänger sitt kontrakt med Anorthosis Famagusta med 1+1 år.
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