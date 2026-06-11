Djurgården-favoriten flyttar inte hem – har skrivit på

Han har varit utlandsproffs i tio år.

Nu står det klart att förre Djurgården-kaptenen Emil Bergström fortsätter utomlands ett tag till.

Mittbacken har förlängt sitt kontrakt med Anorthosis Famagusta.

Foto: Bildbyrån

Det var efter 2015 års allsvenska som Emil Bergström tackade för sig som lagkapten för att i stället gå till Rubin Kazan i en affär som gav Djurgården närmare 15 miljoner kronor.

Därefter har mittbacken spelat i schweiziska Grasshopper och Basel, nederländska Utrecht och Willem II, polska Górnik Zabrze, grekiska Panserraikos samt sedan förra sommaren cypriotiska Anorthosis Famagusta.

33-åringen som varit Dif-supporter sedan barnsben och som drömmer om spel i blårandigt på nytt innan karriären är över fortsätter på Cypern ett tag till.

För nu står det nämligen klart att han förlänger sitt kontrakt med Anorthosis Famagusta med 1+1 år.