Mexiko – Sydafrika: Truppnyheter och förväntade startelvor

Det är dags för premiär i VM 2026.

I kväll ställs Mexiko mot Sydafrika i den första gruppspelsmatchen.

Då kommer värdlandet med ett avbräck i truppen.

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Inför den viktiga öppningsmatchen granskar vi läget i båda trupperna. Mexiko kliver in som solklara favoriter i VM-premiären med en stjärnspäckad elva, medan Sydafrika förlitar sig på kollektiv styrka. Här är de senaste nyheterna och de förväntade laguppställningarna inför kvällens fotboll idag.

Mexiko: Status i truppen och förväntad startelva

Tränaren Javier Aguirre behöver inte oroa sig för mycket inför VM-premiären men det enda egentliga orosmolnet för hemmanationen är att målvakten Luis Malagon. Keepern dras med en jobbig skada och kommer att missa premiärmatchen. Malagon förväntas dessutom missa hela mästerskapet och kommer att kunna vara tillbaka först efter sommaren 2026.

Skador och avstängningar Mexiko Spelare Lämna tillbaka Luis Malagon achilles-tendon-injury Early September 2026

Formationen förväntas vara den samma som i den övertygande 5-1-segern mot Serbien i genrepet. Med en 4-5-1-uppställning kommer fokus ligga på att dominera mittfältet och skapa chanser för den rutinerade anfallaren Raul Jimenez. Han kommer att flankeras av de kreativa yttrarna Alvarado och Quinones, som blir nycklar för att låsa upp det sydafrikanska försvaret.

Mexikos förväntade startelva (4-5-1): Jose Rangel – Gallardo, César Montes, Vásquez, Sánchez – Lira, Quinones, Gutierrez, Fidalgo, Alvarado – Jimenez.

Sydafrika: Status i truppen och förväntad startelva

För Sydafrika finns ett litet frågetecken kring vänsterbacken Aubrey Modiba, som dragits med en lårskada. Han förväntas dock vara spelklar till matchen. Laget präglas av en stark inhemsk stomme, där många spelare kommer från klubbar som Mamelodi Sundowns och Orlando Pirates, vilket ger en god sammanhållning.

Skador och avstängningar Sydafrika Spelare Lämna tillbaka Inga kända skador eller avstängningar.

Alla spelare är tillgängliga för uttagning.

Sydafrika väntas ställa upp i en 4-2-3-1-formation med siktet inställt på en solid defensiv och snabba kontringar. Anfallaren Lyle Foster blir den ensamma spjutspetsen, med den tekniske Relebohile Mofokeng i den viktiga släpande rollen bakom honom. Lagets chans ligger i att vara disciplinerade och utnyttja de få målchanser som uppstår.

Sydafrikas förväntade startelva (4-2-3-1): Williams – Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau – Mbatha, Mokoena – Moremi, Mofokeng, Appollis – Foster.

Matchen startar klockan 21:00 svensk tid.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.