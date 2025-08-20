Blytung skalp i Belgrad – ”Mujo” och Sema nära Champions League
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Pafos åkte föregående säsong ut mot både Elfsborg och Djurgården, men nu är cyprioterna nära Champions League.
Detta efter att under gårdagen besegrat Röda Stjärnan i Belgrad med 2-1 i playoffets första möte.
I Europa League-kvalet förra sommaren vann Elfsborg mot Pafos med 3-0 hemma och 5-2 borta, en rejäl pulvrisering.
I våras slogs cyprioterna ut av Djurgården i Conference League-åttondelsfinalen med totalt 3-1, detta med både Muamer Tankovic och Ken Sema på planen.
Nu är det dock de två svenskarna som är nära att nå Champions League. I går spelade Pafos playoff borta mot Röda Stjärnan och cyprioterna vann med 2-1.
Tankovic startade men kunde bara spela i 17 minuter innan han tvingades bryta. In kom då nämnde Sema.
Returen spelas på Cypern om en vecka. Vinnaren från dubbelmötet når ligaspelet i Champions League.
Den här artikeln handlar om: