Blytung skalp i Belgrad – ”Mujo” och Sema nära Champions League

Pafos åkte föregående säsong ut mot både Elfsborg och Djurgården, men nu är cyprioterna nära Champions League.

Detta efter att under gårdagen besegrat Röda Stjärnan i Belgrad med 2-1 i playoffets första möte.

I Europa League-kvalet förra sommaren vann Elfsborg mot Pafos med 3-0 hemma och 5-2 borta, en rejäl pulvrisering.

I våras slogs cyprioterna ut av Djurgården i Conference League-åttondelsfinalen med totalt 3-1, detta med både Muamer Tankovic och Ken Sema på planen.

Nu är det dock de två svenskarna som är nära att nå Champions League. I går spelade Pafos playoff borta mot Röda Stjärnan och cyprioterna vann med 2-1.

Tankovic startade men kunde bara spela i 17 minuter innan han tvingades bryta. In kom då nämnde Sema.

Returen spelas på Cypern om en vecka. Vinnaren från dubbelmötet når ligaspelet i Champions League.