Blytungt för Schoughs Inter – rött kort och förlust i kvalet
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Inter och Wolfsburg möttes under onsdagen för att kvala till Champions League.
Då åkte Olivia Schoughs Inter på tuffast möjliga start.
Inter och Wolfsburg ska mötas i ett dubbelmöte där vinnaren tar sig vidare till ligafasen i Champions Leauge.
Den Italienska klubben hade Olivia Schough med från start men det blev inte sen succén man hade hoppats på. Wolfsburg vann med 2–0 och i början på andra halvlek fick Chiara Robustellini rött kort och är avstängd i returen nästa vecka.
Inter går in i returen med en tvåmålsunderledning.
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