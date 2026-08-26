Bodö/Glimt klara Champions League – efter tidig utvisning

Succén fortsätter för Bodö/Glimt.

Den norska klubben är klara för sin andra raka Champions League-turnering.

Detta efter att ha slagit ut nederländska NEC Nijmegen.

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I fjol tog Bodö/Glimt hela Europa med storm när man besegrade storlag som Manchester City och Inter i Champions League. Den norska klubben tog sig till åttondelsfinal innan det stod stopp mot Sporting.

Nu har Kjetil Knutsens mannar chansen att visa upp sig i mästarturneringen igen.

Bodö/Glimt ledde med 3–1 från det första mötet mot det nederländska uppstickarlaget NEC Nijmegen. Returen på Aspmyra bjöd också på en drömstart för norrmännen.

Redan efter tre minuter blev Nijmegens målvakt Gonzalo Crettaz utvisad efter att ha tagit bollen med handen utanför straffområdet. Bodö kopplade därmed greppet om matchen och innan den första halvleken var slut ledde man med 2–0.

Med kvarten kvar punkterade man definitivt matchen när man satte 3–0, vilket innebar 6–1 totalt.

Bodö/Glimt är därmed klara för Champions League för andra året i rad. Det är första gången på 20 år som en norsk klubb mäktar med den bedriften.