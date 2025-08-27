Brugge galna kross – körde över Rangers

Club Brugge är klart för Champions League.

Den belgiska storklubben körde över Rangers med totalt 9–1 (!).

Det första playoff-mötet mellan belgiska Club Brugge och den skotska giganten Rangers slutade med en övertygande seger för belgarna, men efter ett 3–1-resultat fanns det fortfarande spänning kvar i dubbelmötet när lagen ställdes mot varandra i returen under onsdagskvällen.

Då slaktade (!) Club Brugge skottarna med hela 6–0 efter bland annat dubbla mål av vänsterbacken Joaquin Seys. Rangers-spelaren Max Aarons tog dessutom rött kort efter bara åtta minuters spel.

Svenske Gustaf Nilsson byttes in för Brugge med lite drygt 30 minuter kvar att spela.

Därmed är belgiska Brugge klart för spel i Champions Leagues ligafas 2025/26. Lottningen för ligafasen startar klockan 18:00 på fredag.