Carragher slår fast: Haaland blir störst någonsin

Erling Haaland gjorde två mål igår kväll i Manchester Citys Champions League-premiär mot Porto.

Nu kliver Sky Sports-experten Jamie Carragher fram och ger norske skyttekungen den ultimata hyllningen.

– Han kommer att bli den störste målskytten fotbollen någonsin skådat, säger Jamie Carragher.

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Jamie Carragher har mött några av historiens mest anmärkta anfallare under sin karriär i Liverpool, trots det är han häpnad över norrmannens osannolika målsnitt.

– Vi bevittnar något helt unikt. Om han håller sig hel och stannar i europeisk toppfotboll finns det inga tvivel – han kommer att bli den störste målskytten genom alla tider, säger Jamie Carragher till Sky Sports.

Haaland har under sin tid i Manchester City krossat rekord efter rekord och snittat över ett mål per match, en bedrift som saknar motstycke i den moderna eran. Carragher menar att det inte bara handlar om fysik, utan om spelförståelse i straffområdet.

– Det är inte bara hans råa styrka eller snabbhet som gör honom oslagbar, utan hans förmåga att alltid värdera situationerna i straffområdet rätt. Han gör mål på alla tänkbara sätt.

Trots att legendarer som Cristiano Ronaldo och Lionel Messi fortfarande toppar historiens totala mållistor, anser experten att Haaland har kursen inställd på att passera dem alla.

– Folk jämför honom med historiens giganter, men i den här takten kommer han att nå siffror som vi tidigare trodde var helt omöjliga, avslutar Carragher.

På söndag ställs Haaland inför säsongens första Manchesterderby borta på Old Trafford.