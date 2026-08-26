Celtic kollapsade – missar Champions League

Celtic hade 4–0 att gå på inför returen mot österrikiska LASK.

Trots det blev de skotska mästarna utslagna.

– Vi ber om ursäkt till supportrarna och klubben, säger mittfältaren Callum McGregor efter matchen.

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Celtic stod för ett monumentalt tapp i play off-mötet till Champions League.

De skotska mästarna vann med komfortabla 4–0 mot LASK från Österrike hemma på Celtic Park förra veckan. Man var därmed stora favoriter att ta sig vidare till ligafasen av turneringen.

Celtic tog också ledningen i returmötet efter 21 minuter genom lagkaptenen Callum McGregor. Därefter föll allt samman för för gästerna.

Innan den första halvleken var slut hade LASK kvitterat till 1–1. Efter paus svarade hemmalaget för ytterligare tre mål och tog matchen till förlängning. När klockan tickat upp på 109 gjorde Samuel Adeniran det avgörande 5–1-målet, vilket innebar att LASK går till Champions League för första gången.

– Vi får bita ihop. Vi ber om ursäkt till supportrarna och klubben, för det finns inte en chans att vi borde ha förlorat den matchen. Nu måste vi visa vilken karaktär vi har, säger Celtics Callum McGregor till Amazon Prime efter matchen.

Benjamin Nygren startade och blev utbytt i den 63:e minuten för Celtic. Härnäst väntar spel i Europa League för skottarnas del.