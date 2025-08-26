Celtics fiasko – föll på straffar mot Kairat från Kazakstan

Celtic lyckades inte få hål på FC Kairat på hemmaplan.

Det lyckades man inte heller med under tisdagens match i Kazakstan.

Efter en mållös förlängning gick matchen till straffar – där Benjamin Nygrens lag föll med uddamålet.

Under tisdagskvällen ställdes Kazakiska FC Kairat mot skotska Celtic i det andra play off-mötet till Champions League.

I det första mötet på Celtic Park lyckades inte Benjamin Nygrens lag få hål på Kairat – vilket man inte heller skulle göra i Kazakstan.

Matchen gick således till förlängning som även den slutade mållös och därför väntade straffsparkar.

De vann FC Kairat efter att Celtic bränt sina två första straffar, vilket innebär att det Kazakiska laget är klara för spel i Champions Leagues ligafas. Detta samtidigt som Celtic får göra sig beredda på spel i Europa League.