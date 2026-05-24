Champions League-hjälten mållös: ”Saknar ord”

I går besegrade FC Barcelona Lyon i Champions League-finalen.

Detta efter att Ewa Pajor gjort två av ”Barcas” fyra mål mot Lyon.

I fjol gick FC Barcelona miste om Champions League-pokalen efter att Stina Blackstenius gjort finalens enda mål för Arsenal.

I år, och i går, gick det desto bättre för katalanerna.

Finalen på Ullevaal i Oslo blev en tämligen enkel sådan för katalanerna som gjorde hela fyra (!) mål i den andra akten. Två av dessa stod Ewa Pajor, 29, för.

– Det är otroligt. Vi är Europas bästa lag. Jag är stolt över oss alla, jag saknar ord. För mig är det en dröm som äntligen har gått i uppfyllelse, sade Pajor till TVE efter matchen.

Gårdagens seger innebar att FC Barcelona knep sin fjärde Champions League-titel samt att man nu har vunnit näst flest titlar i CL-sammanhang någonsin, tillsammans med Eintracht Frankfurt.